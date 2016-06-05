Моя автомобильная фотоэкспедиция длится так давно, что о её начале, о её целях, наверное, забыли даже самые преданные читатели. Это пост-напоминание.

Пять лет назад я рассказал читателям своего блога о давней мечте - организовать путешествие жизни: проехать по всей России, нанизывая на маршрут заповедники и национальные парки нашей страны. В нашей стране сейчас действуют 103 государственных природных заповедника, 47 национальных парков, 69 федеральных заказников и множество местных особо охраняемых природных территорий. 29 декабря 1916 года по старому стилю, или 11 января 1917 года, был создан Баргузинский заповедник. Вся моя жизнь связана с заповедниками, поэтому я не мог не заметить приближающегося столетнего юбилея заповедного дела в стране. Столетие бывает раз в сто лет, и упустить этот шанс было бы обидно. Ехать я решил не спеша, со многими остановками для фотосъемок и сбора материалов. Моя цель - показать, какой стала заповедная система через сто лет после создания первого заповедника, как выглядят заповедные земли, какие люди здесь работают, какие задачи они решают...

11 апреля 2013 года я выехал на газоновском автофургоне из заповедника «Брянский лес», а в ноябре мой автомобиль был уже на Камчатке. Следующие два фотосезона я провел на Камчатке. В 2014 году я исследовал Камчатку вширь, проложив маршруты от Южно—Камчатского заказника до Ключевского природного парка. Сезон 2015 года я провел в Южно-Камчатском заказнике, исследуя эту территорию «вглубь».





Мой кунг стоял на берегу Курильского озера почти без движения, использовался как базовая избушка. На память о тех днях на машине остались медвежьи царапины, изгрызенные колеса и брызговики.

Ранней весной нынешнего года я переправил фургон во Владивосток и 18 апреля начал движение в обратный путь. За полтора месяца я поработал на семи федеральных особо охраняемых природных территориях: в нацпарке "Земля леопарда", в заповедниках "Кедровая падь", Лазовском, Сихотэ-Алинском, "Бастаке", Хинганском, Зейском. Эти строки пишу из конторы Зейского заповедника на западе Амурской области. Завтра буду в Забайкальском крае, а через пару недель - в Баргузинском заповеднике на Байкале, в том самом, созданном почти сто лет назад, с которого началось заповедное дело в стране.



Конечно, такую экспедицию невозможно организовать в одиночку. Спасибо за помощь всем моим коллегам из заповедников и нацпарков! Особая благодарность заповедникам "Брянский лес" и Кроноцкому: эти две территории, разделенные девятью часовыми поясами, стали опрными точками экспедиции.



В этом сезоне у экспедиции появился новый партнер. Это благотворительный фонд "Красивые дети в красивом мире".







У фонда две программы: "Красивые дети" и "Красивый мир". Для меня особенно важно, что в программе "Красивый мир" фокус усилий фонда направлен на поддержку заповедников и национальных парков России. Фонд создан недавно, но уже может гордиться яркими проектами в поддержку охраны тигра в Сихотэ-Алинском заповеднике, европейского зубра в национальном парке "Угра", белохвостого орлана в Волжско-Камском заповеднике, бурого медведя в заповеднике "Брянский лес". Без финансовой поддержки фонда экспедицию пришлось бы проводить в совсем уж урезанном бюджетном варианте.

Особое спасибо "Красивым детям в красивом мире" за новое компьютерное и фотооборудование!



Все публикации на тему этого проекта с сегодняшнего дня объединены под тегом "фотоэкспедиция "Сто заповедных лет".



Результатом работы экспедиции будут не только рассказы в этом блоге. Это также книжный и выставочный проект, тем более, что 2017 год объявлен в России Годом особо охраняемых природных территорий и результаты моей работы наверняка будут востребованы.

