shpilenok

Игорь Шпиленок

Блог фотографа-натуралиста

78 comments :
( 78 comments Leave a comment )
ru6enka
2016-06-04 11:42 pm (UTC)

Прекрасный проект!
Удачи Вам и пусть всё сложится наиболее благоприятным образом!

(Reply) (Thread)
foto_iz_lesa
2016-06-05 12:43 am (UTC)
Фотоэкспедиция – класс! Игорь, дак держать!
(Reply) (Thread)
hogzon
2016-06-05 08:21 am (UTC)
у вас с самого начала была какая-то тактика и вы её придерживались?
(Reply) (Parent) (Thread)
der_appetit
2016-06-05 01:50 am (UTC)
Красиво жить не запретишь!

Завидую немножко)
(Reply) (Thread)
play_book_of_ra
2016-06-05 10:06 am (UTC)
Ох уж эта чёрная зависть.
(Reply) (Parent) (Thread)

Усё мы помним, Игорь!!:)

losyara1975
2016-06-05 01:53 am (UTC)
Мать моя, реально пять лет прошло уже: http://shpilenok.livejournal.com/105836.html?thread=19634796#t19634796 - вот мой каммент там.

И избушку помним, откуда летели книги моей дочке и маме с автографами, и каждое хмурое утро, когда день начинался с "Как там у Шпиленка".

Мы помним и благодарны:) И читать не перестанем:)
(Reply) (Thread)

Re: Усё мы помним, Игорь!!:)

losyara1975
2016-06-05 02:01 am (UTC)
А история про книжки с автографами персональными, доставленные вертолетом "На Большую землю" стала легендой нашей семьи. И занимают они на нашей даче почетное место рядом с авторской фотографией медвежонка, сделанной Василием Песковым.
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
aklik
2016-06-05 02:06 am (UTC)

Спасибо, очень интересно!

(Reply) (Thread)
13th_observer
2016-06-05 02:14 am (UTC)
Удачи Игорь Петрович и творческих успехов!
(Reply) (Thread)
alx71
2016-06-05 02:41 am (UTC)
Котейка на фото ваш?
(Reply) (Thread)
traktorbelarus
2016-06-05 03:23 am (UTC)
Удачи ! Интересных встреч и фотографий ! Ждём ваших очерков .
(Reply) (Thread)
yabarmalei
2016-06-05 03:30 am (UTC)
кот мишек отгоняет?)
(Reply) (Thread)
valeriymaleev
2016-06-05 03:52 am (UTC)
Спасибо, Игорь. Удачи! И как "Газон", не подводит?
(Reply) (Thread)
madamdza
2016-06-05 04:05 am (UTC)
Ваши посты просто луч света и свежего воздуха в моей ленте.Спасибо.
(Reply) (Thread)
kyllikki_saari
2016-06-05 04:20 am (UTC)
Привет Забайкальскому краю!
(Reply) (Thread)
zabzamok
2016-06-05 04:23 am (UTC)
Особенно понравилась последняя фотография. Спасибо.
(Reply) (Thread)
makslat
2016-06-05 04:27 am (UTC)
Игорь,я прекрасно помню про цели экспедиции и ее начало)
(Reply) (Thread)
makslat
2016-06-05 04:29 am (UTC)
на Камчатке местные рассказывали что мишки грузут колеса у "Уралов".
я что то в это не верю. Правда грызут? Если да , то насколько сильно?
и фото бы посмотреть подобных повреждений.
(Reply) (Thread)
avs_lt
2016-06-05 07:34 am (UTC)
У Петровича не только медведи и не только на Камчатке колеса кушают ;))
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
06031964
2016-06-05 04:46 am (UTC)
Замечательный проект, Игорь! Удачи в воплощении задуманного!
(Reply) (Thread)

Лучше жить на природе и среди зверья!

pravdoiskanie
2016-06-05 04:51 am (UTC)
Чем в той стране, что зовёт святой и православной себя!
(Reply) (Thread) (Expand)

Re: Лучше жить на природе и среди зверья!

protopopp
2016-06-05 06:22 am (UTC)
Привет ЗВЕЗДАНУТЫЙ ..., всё бунтуешь ............
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)

путешествие жизни

litlship
2016-06-05 04:51 am (UTC)
Прелесть, действие, лучший смысл жизни.
(Reply) (Thread)
laiska
2016-06-05 04:54 am (UTC)
Как здорово!
(Reply) (Thread)
llueve1978
2016-06-05 05:11 am (UTC)
удивительное путешетвие...)
удачи)
(Reply) (Thread)
andrey100_500
2016-06-05 05:39 am (UTC)
природа - наше всё!
(Reply) (Thread)
revo2012
2016-06-05 06:28 am (UTC)
Вы молодец!!!
(Reply) (Thread)
limmini
2016-06-05 07:31 am (UTC)
Идея- очень достойная, я, например об этом не знала.
Тоже захотелось такой машин иметь в хозяйстве)))).....
(Reply) (Thread)
( 78 comments Leave a comment )
Archive

Dec2016

S
M
T
W
T
F
S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Links
Интернет-магазин Игоря Шпиленка
Фотосайт
Blog in English
Блог на польском. Mój blog w języku polskim.
Сайт заповедника "Брянский лес"
Сайт Кроноцкого заповедника
Федеральный оператор спутниковой связи РАДУГА-ИНТЕРНЕТ
Tags
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

Or connect using: