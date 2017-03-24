shpilenok

Игорь Шпиленок

Блог фотографа-натуралиста

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Байкальские зарисовки
shpilenok
March 24th, 13:40
Current Location:
Бурятия


Я первый раз оказался на Байкале зимой. Да, здесь еще зима - каждое утро за минус двадцать. А в середине солнечного дня тают сосульки.
Верхний снимок сделан из заповедного поселка Давша. Хвойные деревья на первом плане произрастают на землях Баргузинского заповедника (Бурятия), а розовые горы на дальнем плане - Байкало-Ленский заповедник. Между этими заповедниками - сорок пять километров байкальского льда. По этому льду и проходит наше путешествие. Транспортным средством служит уаз-буханка. Эти фотозарисовки сделаны совместно с сыном Макаром. Я снимаю с земли, а он - с воздуха при помощи квадрокоптера.


Передвигаться по Байкалу в этот сезон сказочно легко - чаще всего ехать приходится по абсолютно гладкому льду. Хотя бывают и препятствия в виде трещин и торосов, приходится тратить время на поиск проездов.




Мой день чаще всего начинается до шести утра, когда на озере и в его окрестностях стоит морозный туман. На снимке - гнездо орлана-белохвоста в Забайкальском национальном парке.




Горы Святого Носа перед рассветом.


Поселок Усть-Баргузин. За Баргузинским заливом высятся горы полуострова Святой Нос - это уже территория Забайкальского национального парка. А в поселке находится его контора.



Скала Шаманка на острове Ольхон в Прибайкальском национальном парке - одно из самых посещаемых туристами мест на Байкале.
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15 comments :
( 15 comments Leave a comment )
  • 1
ratbud
2017-03-24 10:44 am (UTC)
А унас оттепель не по сезону)) Привет!!
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himmelhoh
2017-03-24 10:47 am (UTC)
Спасибо за показанную красоту. Со времён прочтения Штильмарка мечтаю там оказаться, хотя и понимаю, что уж той атмосферы нет...
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ronner_knip
2017-03-24 10:52 am (UTC)
На удивление огромный поселок.
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Lyubov Kapralova
2017-03-24 10:55 am (UTC)
Игорь Петрович,у вас как всегда, всё красиво замечательно и познавательно...СПАСИБО!я всегда с радостью читаю смотрю и жду ваших публикаций!!!
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Lyubov Kapralova
2017-03-24 11:00 am (UTC)
а розовые горы на дальнем плане...схожи с нашим Тулымом..

Edited at 2017-03-24 11:02 am (UTC)
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klimovs_travels
2017-03-24 11:12 am (UTC)
Отличные снимки. Выкладывайте побольше
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mwk1150
2017-03-24 11:54 am (UTC)
Спасибо. Особенно за утренние снимки.
Поделитесь планами на сезон?Где планируете побывать?
Успешной фотоохоты, здоровья
и,сейчас, крепкого льда!
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alyaska_38
2017-03-24 12:50 pm (UTC)
Классный ракурс у Шаманки!:-)
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avs_lt
2017-03-24 01:06 pm (UTC)
Игорь, по возможности сделай программный материал по квадрикам в природной съемке (ООПТ и не только) - что можно, что нельзя. И с законодательной, и с этической точки зрения. Особенно - по болотам в гнездовой сезон. Не хватает чётко обозначенной границы добра и зла...
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wlad_1978
2017-03-24 01:07 pm (UTC)

Очень красиво

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margosafronova
2017-03-24 01:23 pm (UTC)
Захватывающее путешествие!
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klimovs_travels
2017-03-24 01:27 pm (UTC)
Отличные снимки. Выкладывайте побольше
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Nataly Maslennikova
2017-03-24 01:32 pm (UTC)
Шикарные рассветы! И места - просто обалденные.
Спасибо!
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Ирина Кузьмина
2017-03-24 02:50 pm (UTC)
Красота, еще зима ))
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