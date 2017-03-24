Байкальские зарисовки

Я первый раз оказался на Байкале зимой. Да, здесь еще зима - каждое утро за минус двадцать. А в середине солнечного дня тают сосульки.Верхний снимок сделан из заповедного поселка Давша. Хвойные деревья на первом плане произрастают на землях Баргузинского заповедника (Бурятия), а розовые горы на дальнем плане - Байкало-Ленский заповедник. Между этими заповедниками - сорок пять километров байкальского льда. По этому льду и проходит наше путешествие. Транспортным средством служит уаз-буханка. Эти фотозарисовки сделаны совместно с сыном Макаром. Я снимаю с земли, а он - с воздуха при помощи квадрокоптера.Передвигаться по Байкалу в этот сезон сказочно легко - чаще всего ехать приходится по абсолютно гладкому льду. Хотя бывают и препятствия в виде трещин и торосов, приходится тратить время на поиск проездов.Мой день чаще всего начинается до шести утра, когда на озере и в его окрестностях стоит морозный туман. На снимке - гнездо орлана-белохвоста в Забайкальском национальном парке.Горы Святого Носа перед рассветом.Поселок Усть-Баргузин. За Баргузинским заливом высятся горы полуострова Святой Нос - это уже территория Забайкальского национального парка. А в поселке находится его контора.Скала Шаманка на острове Ольхон в Прибайкальском национальном парке - одно из самых посещаемых туристами мест на Байкале.